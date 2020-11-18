  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Etiyopya'da 76 subay için "vatan ihanet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı
Aktüel

Etiyopya'da 76 subay için "vatan ihanet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:51:50 -
Etiyopya'da 76 subay için "vatan ihanet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya ordusunun, kuzeydeki Tigray eyaletinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı başlattığı operasyon 15'inci gününe girerken, 76 subay için "vatana ihanet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Yerel basındaki habere göre, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında üst düzey subayların da bulunduğu ordu mensupları "vatana ihanet" ile suçlanıyor.

General, albay ve yarbaylardan oluşan 76 subayın yargılanmak üzere polis tarafından arandığı kaydedildi.

Etiyopya Federal Polis Komisyonu, ulusal egemenliğe tehdit olarak gördükleri kişilerle ilgili soruşturmalara devam edileceğini vurguladı.

Komisyon, Tigraylılar'dan bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana ve adalete teslim edilene kadar federal hükümete destek olmaya çağırdı.

- Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı
Gündem

Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve iki F-16 uçağının eğitim faaliyetlerine başla..
Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart
Gündem

Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, hükümete 10 madde ile destek şartlarını açıkla..
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
Teknoloji

Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay