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Aktüel Etiyopya, Tigray'ı terk eden Eritreli mültecileri kamplara geri taşıyor
Aktüel

Etiyopya, Tigray'ı terk eden Eritreli mültecileri kamplara geri taşıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:32:38 -
Etiyopya, Tigray'ı terk eden Eritreli mültecileri kamplara geri taşıyor

İSTANBUL (AA) - Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletindeki çatışmalar sonrasında "kendi başına" kampları terk eden Eritreli mültecilerin geri götürüldüğünü açıkladı.

Olağanüstü Hal Görev Gücünden yapılan açıklamada, yanlış bilgilendirilmiş çok sayıda Eritreli mültecinin Tigray'ın Mai-Ayni ve Adi-Harush kamplarından Addis Ababa'ya hareket ettiği belirtildi.

Mültecilerin kendi başına bölgeyi terk etmesinin, güvenliklerini tehlikeye attığı aktarılan açıklamada, mültecilerin kendilerine her konuda desteğin verildiği kamplara geri taşındığı aktarıldı.

Açıklamada, Afar ve Tigray eyaletleri başta olmak üzere ülkede yaklaşık 200 bin mültecinin olduğu ifade edilirken, Etiyopya'nın Güney Sudan, Somali, Eritre ve Sudan gibi farklı milletlerinden 1 milyona yakın mülteciyi ağırladığı vurgulandı.

Öte yandan, Uluslararası Kurtarma Komitesi, bugün, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleriyle ordu birlikleri arasındaki çatışmalarda bir insani yardım gönüllüsünün öldüğünü açıkladı.

- Yüz binlerce kişi göç etti

Yüz binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden olduğu bölgede, Birleşmiş Milletler (BM) ve çok sayıda sivil toplum örgütü, geniş çaplı insani yardım çalışması için Addis Ababa hükümetinden izin bekliyor.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta, eyaletin başkenti Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

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