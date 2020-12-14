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Aktüel Etiyopya ordusu, isyancılara ait 140 kamyon mühimmat ele geçirdi
Aktüel

Etiyopya ordusu, isyancılara ait 140 kamyon mühimmat ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:11:29 -
Etiyopya ordusu, isyancılara ait 140 kamyon mühimmat ele geçirdi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) tarafından saklanmış 140 kamyon mühimmat ve patlayıcıyı ele geçirdiğini duyurdu.

Albay Yasin Nurye, FANA televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletin Chila bölgesinde içerisinde silah, mermi ve patlayıcıların olduğu 140 kamyonun bulunduğunu belirtti.

Bölgenin tamamen TPLF'nin elinden kurtarıldığını kaydeden Nurye, malzemelerin arasında farklı askeri ekipman da olduğunu ifade etti.

- Başbakan'dan Tigray'a ilk ziyaret

Öte yandan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, kasım başından bu yana ilk defa dün Tigray'a giderek başkent Mekelle'de yeni bölge konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtildi.

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