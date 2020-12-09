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Aktüel Etiyopya muhalefetinden seçim öncesinde tutuklu liderlerin serbest bırakılması çağrısı
Aktüel

Etiyopya muhalefetinden seçim öncesinde tutuklu liderlerin serbest bırakılması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:43:08 -
Etiyopya muhalefetinden seçim öncesinde tutuklu liderlerin serbest bırakılması çağrısı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın en güçlü muhalif partilerinden Oromo Federalist Kongresi (OFC), tutuklu liderlerin salıverilmesi çağrısı yaparak, mevcut koşullar altında gelecek yıl yapılacak seçimlere katılamayabileceklerini açıkladı.

OFC'den yapılan yazılı açıklamada, özgür seçim kampanyası için kapatılan ofislerin yeniden açılması, Bekele Gerba ve Jawar Mohammed gibi önde gelen liderlerin salıverilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, en tepeden en aşağıya kadar parti yöneticileri ve muhtemel adayların büyük çoğunluğunun hapiste olduğu bir dönemde seçimlere katılmanın "aşırı güç" olduğu ifade edildi.

Partinin önde gelen isimleri, Oromo sanatçısı Hachalu Hundessa'nın haziranda suikasta uğraması sonrası gösterileri kışkırttıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece terörle suçlanmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ertelenerek 2021'de yapılması planlanan seçimlerin özgür ve adil olacağı sözünü vermişti.

Oromo Federalist Kongresi, iktidardaki Refah Partisinin (PP) ülkenin en kalabalık eyaleti olan Oromiya'daki en büyük rakibi.

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