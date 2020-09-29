Eti Bakır’dan Kırgızistan’da 180 milyon dolarlık yatırım

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, pek çok ülkede önemli projeleri devreye aldıklarını belirterek, “Eti Bakır’la da maden alanında Kırgızistan’a ilk adımımızı 2015 yılında attık. Ön çalışmalarını tamamladığımız yatırımı gerçekleştirmek bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Dost ve kardeş ülke Kırgızistan’ın maden yataklarının geliştirilmesi, işletilmesi ve bunun sonucu olarak da Kırgız halkının refahının yükseltilmesi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Ekonomiye 65 milyon dolar katkı

Cengiz, Celalabad’a kurulacak maden tesisinin yıllık 1 milyon ton altın cevheri işleme kapasitesine sahip olacağını ifade etti. 2021’de açılacak ve Kırgızistan ekonomisine her sene 65 milyar dolar katkıda bulunacak tesisin inşaat aşamasında bini, işletme aşamasında da 650’yi aşkın çalışanın istihdam edileceğine dikkat çekti.

El ele vereceğiz

Kırgızistan Başbakanı Boronov ise hükümet olarak ulusal ekonomiyi canlandırmak için gerekli adımları atmaya, ülkeye yabancı yatırımcı çekmeye çalıştıklarını söyledi. Boronov, Eti Bakır’ın tüm çevresel ve sosyal sorumluluklarına harfiyen uyacağını umduğunu da kaydetti. Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Fırat da Cengiz Holding’in Kırgızistan’a yaptığı yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İnşallah, iki kardeş birbirine yardımcı olacak. Yeni istihdam oluşturulacak ve Kırgızistan kalkınacak. Türk şirketi kazanacak. İki ülke arasındaki köprüler her alanda olduğu gibi madencilik alanında da atılmış olacak” şeklinde konuştu.