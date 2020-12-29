Ethem Sancak TOGG’dan ayrıldı mı? TOGG Yönetim Kurulu üyeleri kimler?

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (TOGG) kurdu.

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri kimler?

Bülent Denkdemir kimdir?

Yönetim Yüksek Lisans (MBA) Mezunu 2001

Sabancı Üniversitesi MBA Programının ikinci yılında, Türkiye'nin en büyük ilaç dağıtım şirketi olan Hedef Alliance Holding'de bir proje hazırladı.

Mezuniyet sonrası, Arthur Andersen Danışmanlık ve Bosch firmalarındaki kısa iş deneyimlerinin ardından, Hedef Alliance'ta işe başladı.

2002 yılında İş Geliştirme Direktörlüğü'ne yükseldi. 2004'te Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü, 2005'te Holding Genel Müdür Vekili oldu.

2006'da İlaç Bölümü Genel Müdürü olarak çalışmaya devam etti.

Halen Hedef Alliance şirketinin tüm Türkiye faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta.