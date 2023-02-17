Eşref Bitlis Paşa’yı dualarla yâd ediyoruz

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Parlamenter sistem bataklığı sayesinde iktidar yüzü görebilen sol zihniyetin hükümet ortağı olduğu, JİTEM ve ‘beyaz toroslarla’ özdeşleşen 1993 yılı, 467 faili meçhul cinayetle en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin zifiri bir karanlığa büründüğü bu süreçte, terör örgütü PKK’nın kökünün kazınmasına yönelik önemli adımlar atan ve devletin içerisinde ur haline gelmiş yapıları deşifre eden Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis Paşa, kriptoların hedefi haline gelmişti. Diyarbakır’a gitmek üzere 17 Şubat 1993’te Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan yaklaşık 9 dakika sonra uçağın düşmesi sonucu şehit olan Bitlis Paşa, Türkiye’yi yasa boğmuştu. Şehadetinden bir hafta önce Bitlis Paşa’nın; Suriye, İran, Irak dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapması ve PKK’yı bitirmeye çalışması, Çekiç Güç’ün ülkeden çıkarılması için uğraşlar vermesi, suikast iddialarını kuvvetlendirmişti. Kazada, Bitlis’le birlikte üç subay, bir astsubay ve bir PTT görevlisi de şehit olmuştu. Aradan geçen 30 yıla rağmen Eşref Paşa’nın şehadetinin üzerindeki sır perdesi aralanamadı. Naaşı, Ankara Cebeci Şehitliği’nde medfun bulunuyor.