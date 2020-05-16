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Esrar partisine 18 bin 900 TL sosyal mesafe cezası

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği operasyonda esrar kullanan 5 şahısla birlikte toplam 7 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:07:39 -
Esrar partisine 18 bin 900 TL sosyal mesafe cezası

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği operasyonda esrar kullanan 5 şahısla birlikte toplam 7 kişi yakalandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri belirlenen şahıslardan 6’sına 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli uyuşturucu madde satışı yapan B.A. ile yer temin eden F.Y’yi belirleyerek adrese operasyon yaptı. Operasyonda evden çıkan 1 şahıs ile uyuşturucu satan ile yer temin eden şüphelinin de bulunduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınanlardan 4 paket halinde 10 gram esrar ele geçirildi, 6 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden 5’ine uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, yer ve uyuşturucu temini yapan 2 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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