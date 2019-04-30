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ESOGÜ Hastanesi’nde Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ’Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı.

30 Nisan 2019 Salı 10:24
ESOGÜ Hastanesi’nde Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ’Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı.


Programa katılan kursiyerlere 12 günü teorik ve 10 günü uygulamalı olmak üzere toplam 22 gün eğitim verilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikayı almaya hak kazanacak. Eğitime ESOGÜ Hastanesi ameliyathanesinde çalışan personelin yanı sıra; Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Konya, Niğde, Ordu ve Tekirdağ illerinde hizmet veren Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapan toplam 23 kursiyer katılıyor. Sertifika programı ile ameliyathanede çalışan hemşirelerin, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 10:24
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