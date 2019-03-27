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Eşofman mı, eşortman mı? | TDK eşofman nasıl yazılır?

Yazım yanlışları konusunda en fazla merak edilen konu birleşik ve ayrı yazılan sözcüklerdir. Bazı sözcük yazımlarında tereddüte düştüğümüz anlar yaşayabiliriz. Bunlardan bir tanesi de 'eşofman’ kelimesidir. Bu gibi durumlarda eşofman mi eşortman mı diye düşünürüz. Peki, TDK’ya göre eşofman kelimenin doğru yazımı nasıldır? Eşofman mı, eşortman mı?

27 Mart 2019 Çarşamba 15:56
Eşofman mı, eşortman mı? | TDK eşofman nasıl yazılır?

Yazım yanlışları konusunda en fazla merak edilen konu birleşik ve ayrı yazılan sözcüklerdir. Bazı sözcük yazımlarında tereddüte düştüğümüz anlar yaşayabiliriz. Bunlardan bir tanesi de 'eşofman’ kelimesidir. Bu gibi durumlarda eşofman mi eşortman mı diye düşünürüz. Peki, TDK’ya göre eşofman kelimenin doğru yazımı nasıldır? Eşofman mı, eşortman mı?

Eşofman mı, eşortman mı?

Türk Dil Kurumu'na göre sık sık kafamızı karıştıran 'eşofman' kelimesi hakkında aşağıda bu kelimenin cümle içinde kullanıldığı örneklere hemen göz atabilirsiniz.

Gel gidelim sana güzel bir eşofman takımı alalım. DOĞRU

Üzerindeki eşortmanları çok beğenmiş. YANLIŞ

Hadi git eşofmanlarını giy basketbol oynayalım. DOĞRU

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:56
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