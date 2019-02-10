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ESOC 2019, Sarıkamış'a yeni potansiyel kazandıracak

Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Sarıkamış, coğrafi imkanları, kış sporlarına uygunluğu ve altyapısıyla takdir topladı- Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz:"Sadece kış sporları için değil yazın da yapabileceğimiz kamp merkezimiz oluştu. Yükseklik antrenmanları anlamında mükemmel bir ortam"- Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Bektaş:"Şu an buradaki sporcuların hepsi kuzey ülkelerinden olan sporcular, öyle değerlendirebiliriz. Bu doğa, kar ve ormanı görünce şok oldular. Sarıkamış bir farklı branş daha kazandı"

10 Şubat 2019 Pazar 11:06
ESOC 2019, Sarıkamış'a yeni potansiyel kazandıracak

KARS (AA) - GÜNAY NUH/HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (ESOC 2019), Sarıkamış'a yeni turizm potansiyelleri kazandıracak.

Özellikle kış sporları için sunduğu olanaklardan dolayı dünyanın farklı yerlerinden katılan sporcuları cezbeden Sarıkamış, yeni alternatif turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapabilecek.

Şampiyonaya katılıp Cıbıltepe ve Sarıçam ormanlarını inceleyen uzmanlar, Sarıkamış'ın birçok yönüyle gerek yaz gerekse de kış sporları için ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış ormanlarında 5 kilometrelik bir alanın haritasının çizildiğini söyledi.

Söz konusu harita dolayısıyla hem kışın hem de yazın ulusal ve uluslararası oryantiring ve alternatif turizm için çok önemli bir altyapı olduğunu vurgulayan Akyüz, "Sadece kış sporları için değil yazın da yapabileceğimiz kamp merkezimiz oluştu. Yükseklik antrenmanları anlamında mükemmel bir ortam." dedi.

Sarıkamış'ın yapılan bu organizasyonla daha da tanınacağını aktaran Akyüz, "Sarıkamış için bu şampiyona, ilk defa uluslararası organizasyon olması nedeniyle bu bölge için de çok önemli oldu. Birçok yerdeki görsel ve yazılı basında bu mutlaka yer edecektir. Önümüzdeki dönemde kış ve yaz için oryantiring disiplinlerinden birkaç tanesinin yapılması, kamp ve yarışma anlamında çok önemli olacaktır." diye konuştu.


- Fatih Bektaş: "Bu doğa, kar ve ormanı görünce şok oldular"


Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Bektaş, Sarıkamış'ın kış turizminin merkezine aday konumda bir yer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an buradaki sporcuların hepsi kuzey ülkelerinden olan sporcular, öyle değerlendirebiliriz. Bu doğa, kar ve ormanı görünce şok oldular. Sarıkamış bir farklı branş daha kazandı. Kayak var, alp var, kuzey var ama kayaklı oryantiring kuzey disiplini değildir, onlar orman içinde koşmazlar. Biz ormanın içinde koşuyoruz. Bu, bu bölgenin destinasyon olarak tercih edilmesi için sadece tek başına yeterli. Yani şu an Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir imkan yok. Buranın ciddi desteklenmesi lazım. Bu haritalar yazın boş kalan otellerin tamamını doldurabilir. Yürüme mesafesinde kayaklı oryantiring hiçbir yerde yok, otel hemen yanı başınızda. Burada yazın kamplar yapılabilir."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:06
  1. Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası
  2. ECOS 2019
  3. Kış Sporları
  4. Sarıkamış

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