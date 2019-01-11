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Esnaf ve sanatkârlara 22 milyar kredi desteği

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Esnaf Kredisi desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

11 Ocak 2019 Cuma 12:24
Esnaf ve sanatkârlara 22 milyar kredi desteği

Halkbank esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, esnaf ve sanatkara uygun koşullarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız. Bugün sayıları bine ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkarlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Yeni programa ilişkin kredi kullandırımları 9 Ocak itibarı ile başlamıştır.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:24
  1. Osman Arslan
  2. esnaf ve sanatkara kredi
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