  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de “satışlar” ifşalar başladı: Kadınlara Mal muamelesi yapan utanmaz başkanlar İran Müzakere Masasına Şehit Çocukların Hatırasıyla Oturdu! Diplomaside tarihi kavşak: İran Heyeti ABD ile Müzakere İçin İslamabad'da CHP'li Buca Belediyesi'nde eş-dost kontenjanı! Hafta sonu bile mesai yazılmış! Lübnan ile İşgal Rejimi Arasında Kritik Görüşme: İlk Durak Washington Trump ve Netanyahu arasında ipler gerildi! Dünyanın gözü burada: İslamabad'da kritik zirve! Son çırpınışlar: Netanyahu hapse girmemek için... 11 Nisan 1974: Muhammed Ebû Zehre'nin vefatı (Mısırlı âlim) Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması! "Bir şekilde işi bitireceğiz"
Esnaf sayısı 2,2 milyonu aştı! Zirvede yine lokanta sektörü var
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mart ayı itibarıyla Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkâr sayısının 2 milyon 263 bin 674’e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye’de esnaf ve sanatkâr sayısı yılın ilk çeyreğinde yükselişini sürdürdü. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelinde esnaf ve sanatkâr sayısının mart ayında 2 milyon 263 bin 674’e yükseldiğini ve lokanta sektörünün zirvede olduğunu söyledi.

 

75 bin esnaf iş yeri açtı

Türkiye genelinde esnaf ve sanatkâr sayısı mart ayı itibarıyla 2 milyon 263 bin 674’e, toplam iş yeri sayısı ise 2 milyon 553 bin 165’e ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 75 bin esnaf iş yeri açtı. Bu arada 34 bin iş yeri de kapanmış oldu. Ülkemizdeki hem ekonomik sıkıntılar, aynı şekilde çevremizdeki savaş nedeniyle bu üç aylık periyot zamanında bile esnaf sayısındaki artış çok önemli. Bundan lokantacılık sektörü yani hizmet sektörü ilk başta, ondan sonra sırasıyla büfecilik, bakkallık, kahvecilik, aynı şekilde kıraathane, motorlu taşıtlar, nakliye sektörü gibi sektörler geliyor" dedi.

 

2026 yılının ilk üç ayında iş yeri açılış ve kapanış verilerini de değerlendiren Palandöken, "Bilindiği üzere TESK’in 2,5 milyona yakın esnaf sanatkarının iş yeriyle birlikte üyesi mevcut. Bunun tabii en önemli bölümlerinden biri de bilindiği üzere esnaf sanatkarın geleneksel hayatın vazgeçilmezi. Bu arada hizmet sektöründeki bu yapılmış olan sayısal rakamlara göre terk edilen mesleklerinde de yine tabii genel konjonktürdeki insanların bu değişken ekonomideki sıkıntılarından kaynaklanan. Buna rağmen 439 bin kadın üyesiyle Türkiye’deki sivil toplum kuruluşu içerisinde sayısal büyüklüğe sahip ticari işletmeler. Böylelikle kadın üyeleri de pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle kadınların iş hayatındaki çalışma alanlarının genişletmesiyle ilgili de periyodik hizmet içi eğitimler TESK tarafından veriliyor. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği projelerine de öncülük yapan TESK, bu yılki ilk üç aydaki olumsuzluklara rağmen ticari hayata atılan esnaf sayısında da gerçekten büyük bir ivme kazanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Antalya’da KOBİ’lere çevreci yatırım desteği
Antalya’da KOBİ’lere çevreci yatırım desteği

Kobi

Antalya’da KOBİ’lere çevreci yatırım desteği

KOBİ’ler için dijital dönüşüm masada!
KOBİ’ler için dijital dönüşüm masada!

Kobi

KOBİ’ler için dijital dönüşüm masada!

Hisarcıklıoğlu’ndan KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı
Hisarcıklıoğlu’ndan KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı

Kobi

Hisarcıklıoğlu’ndan KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı

KOBİ’lere milyonluk finansman kapısı açıldı
KOBİ’lere milyonluk finansman kapısı açıldı

Kobi

KOBİ’lere milyonluk finansman kapısı açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23