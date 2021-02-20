Kira ve gelir kaybı desteği başvurusunda bulunanlar şubat ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, gelir kaybı ödemesi bu hafta olur mu?

Esnaf kira yardımı ne zaman ödenecek? Gelir kaybı desteği şubat ayı ne zaman yatar?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kira ve gelir kaybı desteğine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pekcan paylaşımında, “Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kira yardımı ve gelir kaybı desteği nedir kimler alır?

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek. Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek. Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.