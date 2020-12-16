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Ekonomi Esnaf kira yardımı başvurusu | Kira yardımı başvurusu nereye yapılacak?
Ekonomi

Esnaf kira yardımı başvurusu | Kira yardımı başvurusu nereye yapılacak?

Kira yardımı başvurusu başladı mı? |Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnafa müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ay süreyle esnafa kira yardımında bulunulacağını açıkladı. Peki, esnaf kira yardımı başvuruları başladı mı? | Kira yardımı başvuru ekranı | Kimlere kira yardımı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:02:00 -
Esnaf kira yardımı başvurusu | Kira yardımı başvurusu nereye yapılacak?

Esnaf 1000 lira yardım başvurusu | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için devlet pek çok alanda destek paketleri sağlıyor. 14 Aralık Pazartesi günü yapılan kabine toplantısında esnaf desteğiyle ilgili önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada esnafa üç ay süreyle 1000 lira destek ve kira yardımı yapılacağını açıkladı. Peki, kira yardımı nasıl alınacak?

Esnaf kira yardımı başvurusu | Kira yardımı başvurusu nereye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz" diye konuştu.

Esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirlediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından esnaf kira yardımı başvurularının ne zaman, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Başvuru işlemleri hakkında birkaç gün içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. Esnaf yardım paketi başvuruları tarihi ve şekli belli olduğunda haberlerimizde yer alacak.

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