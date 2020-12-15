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Ekonomi Esnaf kira yardım başvurusu nereye? Esnaf kira yardımı ne zaman başlayacak?
Ekonomi

Esnaf kira yardım başvurusu nereye? Esnaf kira yardımı ne zaman başlayacak?

Esnaf kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf kira yardımını nereden alacak? Kira yardımı kime yapılacak, esnaf kira yardımı ne zaman başlayacak? Esnaf hibe desteğinden kimler yararlanacak? Esnafa kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 500 ve 750 TL kira yardımı nasıl alınacak? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kira yardımı açıklaması sonrası merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:30:00 -
Esnaf kira yardım başvurusu nereye? Esnaf kira yardımı ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan esnafa bir nebze de olsa can simidi olacak olan kira yardımı ödemesi yapılacak. Salgın sürecinde dükkanını kapatmak zorunda kalan ve kısıtlamalardan etkilenen esnafın imdadına devlet yetişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan günler öncesinde esnafa kira yardımı yapılacağının bunun detaylarını Kabine toplantısı sonrası açıklayacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında gündeme gelen konulardan biri de esnafa kira yardımı oldu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu. Erdoğan, "Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz." dedi.

Hibe desteğinden kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kira yardımının yanında hibe destiği müjdesi de verdi. Erdoğan, "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkânı sağladık." dedi.

Kira yardımı başvurusu ne zaman nereye yapılacak?

Hem esnaf kira yardımı hem de hibe alacakların merak ettiği konu ise başvurular ne zaman yapılacak? sorusu. Henüz sadece başvuru şartlarının genel hatları belirtilen kira yardımı için başvuru süreci resmi merciler tarafından açıklanacak. 

 

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