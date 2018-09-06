Eskiyen tişörtlerinizi yastık kılıfı olarak değerlendirin!
Sizde eskidiğini düşündünüz tişört ya da gömleklerden yastık kılıfı yapabilirsiniz. İşte tişörtten yastık kılıfı yapmak için yapmanız gerekenler...06 Eylül 2018 Perşembe 18:48
TIŞÖRTTEN YASTIK KILIFI NASIL YAPILIR?
Yastığı kılıf olarak kullanacağınız tişört (ya da gömleğin) içine düzgün bir şekilde yerleştirin.
Tişörtü yastığa çengelli iğneler ile tutturun.
Tişörtü yastığa uygun bir şekilde kesin.
Ardından tişörtün parçalarını bir araya getirin ve dikin.
Tişörtten hazırladığınız yastık kılıfını yastığa geçirin.
Artık eski tişörtünüz ya da gömleğiniz yeni bir yastık kılıfı haline geldi bile!
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