Eskişehirspor’da yabancılar gol atıyor yerliler asist yapıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da ligin ikinci yarısında gol yükünü yabancı futbolcular, asist yükünü ise yerli futbolcular çekiyor.

Ligin ikinci devresine Giresunspor maçıyla başlayan Eskişehirspor, geçen hafta karşılaştığı Hatayspor maçına kadar ligin ikinci devresinde toplam 11 kez topu ağlarla buluşturdu. Kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci devresinde kalesinde ise 13 gol gördü. Eskişehirspor’da atılan gollerin 5’i ilk yarılarda gelirken 6’sı ikinci yarılarda kaydedildi. Gol atma sayılarına bakıldığında ise yabancı futbolcular yerli futbolculardan önde görülüyor. Bu kapsamda ligin ikinci devresinde yerli oyuncular 4 gol atarken yabancı oyuncular 7 gol atma başarısını gösterdi. Yerli ve yabancı oyuncuların gol atma sayıları ise şu şekilde;

"Erdal Ekdari 2, İbahim Halil Öner 1, Emre Güral 1, Jesse 3, İbrahim Sissokko 3, Issah 1, Milinkovic 1"

Asist yapma sayılarında ise yerli oyuncular yabancı oyunculara göre bir adım önde götürüyor. Bu alanda yerli oyuncular 4 asist yaparken yabancı oyuncular 3 asist yapabildi. Yerli ve yabancı futbolcuların asist sayıları da şu şekilde;

"Mehmet Özcan 1, Erdal Akdari 1, İbrahim Halil Öner 1, Ferhat Kiraz 1, Milinkovic 1, Sissokko 2"