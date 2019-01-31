Eskişehirspor'da transfer Siyah-kırmızılı takım, futbolcu Emre Güral ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, futbolcu Emre Güral'ı kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, atılan imzalarla Emre Güral'ın 1,5 yıllığına Eskişehirsporlu olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Kaan Ay ve yönetim kurulu üyelerimizin hazır bulunduğu imza töreninde Emre Güral kendisini Eskişehirspor'lu yapan imzayı attı. Futbolcumuza Eskişehirspor'a hoş geldin diyor, kulübümüzde başarılı bir sezon diliyoruz."

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