Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı Eskişehirspor, resmi twitter hesabından yeni sezonda giyilecek iç ve dış saha formalarını paylaştı.

Eskişehirspor, resmi twitter hesabından yeni sezonda giyilecek iç ve dış saha formalarını paylaştı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu iç ve dış saha formalarını tanıttı. Yeni sezon tanıtımında; Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Mehmet Özcan, Erdal Akdari, Bedirhan Altunbaş ve Ekrem Kılıçarslan forma giydi.

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