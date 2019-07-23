Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı
Eskişehirspor, resmi twitter hesabından yeni sezonda giyilecek iç ve dış saha formalarını paylaştı.23 Temmuz 2019 Salı 12:44
Eskişehirspor, resmi twitter hesabından yeni sezonda giyilecek iç ve dış saha formalarını paylaştı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu iç ve dış saha formalarını tanıttı. Yeni sezon tanıtımında; Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Mehmet Özcan, Erdal Akdari, Bedirhan Altunbaş ve Ekrem Kılıçarslan forma giydi.
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