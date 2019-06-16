Eskişehirspor genç golcüsünü takımda tuttu Eskişehirspor’un genç golcüsü İbrahim Halil Öner, siyah-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Eskişehirspor’un genç golcüsü İbrahim Halil Öner, siyah-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş ile bir araya gelen İbrahim Halil Öner, sözleşmesini 2 yıl uzatan imzayı attı. 2 yıl daha Eskişehir ekibinin formayı terletecek olan genç golcü, geçen sezon çıktığı 30 karşılaşmada 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Transferde önceliği iç transfere veren Eskişehirspor’un kadrosunu korumak istediği öğrenildi.

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