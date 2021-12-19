Eskişehir’de yarın okullar tatil edildi mi? Eskişehir 20 Aralık Pazartesi (yarın) okul var mı? Eskişehir’de okullar kapalı mı?

20 Aralık Pazartesi Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Eskişehir, Giresun okullar tatil mi? 20 Aralık pazartesi yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkemize giriş yapmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Peki yarın Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir’de yarın okul var mı? Yarın Eskişehir’de okul olacak mı? 20 Aralık 2021 Eskişehir yarın okul tatil mi?

Eskişehir okullar tatil mi? Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek ya da spor yapmak için evlerinden çıkan vatandaşlar güçlükler yaşadı.Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizlemek için uğraş verdi. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji’den Eskişehir için kar yağışı uyarısı geldi.

Eskişehir'de yarın okullar tatil edildi mi?

Eskişehir’de kar yağışı etkili oluyor. Yükse yerlerin beyaz örtüye büründüğü belirtiliyor. Bu sebeple Eskişehir’de yaşayanlar yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Eskişehir Valiliğinden 20 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Eskişehir hava durumu