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Aktüel Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:41:14 -
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Fatih K. idaresindeki 26 E 2666 plakalı otomobil, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yolun karşına geçmek isteyen Fatma Topçu'ya (74) çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada yaralanan, Fatma Topçu ile Fatih K, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, araçta yolcu olarak bulunan Ceylan K. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Topçu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Fatih K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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