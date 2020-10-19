  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:29:18 -
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 1'i kadın 5 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda devriye görevi yapan Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheliler Ramazan G, Şahin Ö, Ayça A, Veli N. ve Mustafa Ç'nin içinde bulunduğu otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, 2 tabanca, 2 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu
Siyaset

Bakan Soylu "karanlıkta girdik" deyip sayıyı açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada geçen hafta Hakkari’de yapılan operasyonda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini belir..
Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...
Dünya

Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki sivil tesislere yönelik ateş ve saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyle..
İran'dan Türkiye'ye çağrı
Dünya

İran'dan Türkiye'ye çağrı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaparak Türkiye'ye ilginç bir çağrıda bulundu..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay