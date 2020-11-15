  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası
Aktüel

Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:27:30 -
Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 45 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde bulunan ve daha önce mühürlendiği tespit edilen dernek binasına düzenlediği operasyonda bir tombala makinası, 90 tombala topu, 150 tombala kartı, tombala oyunu yayını yapmaya yarayan 2 televizyon ve bir kamera düzeneğine el koydu.

Binada kumar oynadıkları tespit edilen 45 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 196 bin 875 lira ceza uygulandı.

Dernek başkanı M.D. "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Gündem

Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor

KKTC, yarın adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Açılışı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan KKTC Acil D..
Partililer ayaklandı! İYİ Parti'de istifa sesleri
Siyaset

Partililer ayaklandı! İYİ Parti'de istifa sesleri

İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan İYİ Parti üyesi bir grup, yaptıkları basın açıklamasıyla yönetime istifa çağrısı yaptı. İstifa slogan..
Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni
Dünya

Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni

Çocuk istismarıyla gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi'nde bu sefer beğeni skandalı patlak verdi. Kilise'nin ruhani lideri olan Papa Francis..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay