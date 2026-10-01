  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
YHT Gar-Esenboğa Havalimanı birbirine bağlanıyor! Ankara’ya yeni raylı sistem müjdesi O ülke yabancılar için şartları ağırlaştırdı: Oturum izni ücreti 20 kat arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz Fransa’da liselilere polis müdahalesi: Çok endişeliyiz çok! Mustafa Kemal’i bölmeye devam ediyorlar! CHP’de 2 istifa birden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan tarihi mesaj: Ertelenemez bir sorumluluktur Maliye Bakanı Şimşek'ten fon açıklaması: ‘Yatırımcıya ödeme için gerekli adımlar atılıyor’ Goller farklı gönüller bir: Maç bitmeden ertelendi! Konyaspor-Filistin maçına damga vuran anlar ‘Arınma’ diyen CHP’den yine aynı nakarat! Mersin’deki operasyon için de ‘siyasi’ teranesi! İtalya’da rezalete onay: Siyasi ikbal uğruna Müslümanlara darbe
Gündem Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: Yakalanan 2 Şüpheliden Biri Tutuklandı!
Gündem

Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: Yakalanan 2 Şüpheliden Biri Tutuklandı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: Yakalanan 2 Şüpheliden Biri Tutuklandı!

Eskişehir’de park halindeki motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı.

 

Yapılan incelemeler ve kamera görüntüleri sayesinde olayla bağlantılı oldukları belirlenen B.K. ve yabancı uyruklu M.İ.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı! Evden hırsızlık yapan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi!
Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı! Evden hırsızlık yapan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi!

Yerel

Ev sahibi neye uğradığını şaşırdı! Evden hırsızlık yapan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vahap Seçer ve iki belediye başkanı gözaltına alındı: Polis ekipleri evlerinde arama yapıyor
Gündem

Vahap Seçer ve iki belediye başkanı gözaltına alındı: Polis ekipleri evlerinde arama yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay'ı kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti... Görüşmenin Tugay tara..
Kültür AŞ'de şok itiraflar! Murat Abbas'ın mahkemedeki ifadeleri İBB'deki karanlık çarkı gözler önüne serdi!
Gündem

Kültür AŞ'de şok itiraflar! Murat Abbas'ın mahkemedeki ifadeleri İBB'deki karanlık çarkı gözler önüne serdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'nin eski Genel Müdürü Murat Abbas, yargı sürecinde etkin pişmanlıktan yararlanarak m..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23