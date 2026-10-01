Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: Yakalanan 2 Şüpheliden Biri Tutuklandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir’de park halindeki motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemeler ve kamera görüntüleri sayesinde olayla bağlantılı oldukları belirlenen B.K. ve yabancı uyruklu M.İ.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.