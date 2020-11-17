Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan dernekteki 47 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 47 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.
Polisler, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'taki bir dernek binasında bulunanların sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti.
Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 47 kişiye toplam 148 bin 50 lira ceza verildi.