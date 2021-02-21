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Yaşam Eskişehir'de katledilen baba ve oğlunun yürekleri sızlatan görüntüsü ortaya çıktı
Yaşam

Eskişehir'de katledilen baba ve oğlunun yürekleri sızlatan görüntüsü ortaya çıktı

Eskişehir’de eski ortakları tarafından katledilen aileden İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk Tokkal’ın ortaya çıkan görüntüleri izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 23:09:00 -

Eskişehir’de geçtiğimiz hafta evlerinde katledilen aileden öldürülen 4 yaşındaki Doruk’un babasına yapmış olduğu masaj görüntüleri yürekleri dağladı.

Baba ve oğlunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir’de 15 Şubat tarihinde İlkay Tokkal’ın eski ortağı tarafından katledilen aileden İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk Tokkal’ın neşeli görüntüleri ortaya çıktı. Bir akrabası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde baba Tokkal’ın sırtına Ali Doruk Tokkal’ın minik elleriyle masaj yaptığı görüntülendi.

Videoyu izleyenlerin yürekleri küçük Doruk ve babası için dağlandı.

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