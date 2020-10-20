  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:02:10 -
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda kompresörlü sigara sarma makinesi, 474 kilogram kaçak tütün, 69 bin 200 dal bandrolsüz makaron, 67 bin 500 dal sigara sarma kağıdı ile 14 bin dal sarılmış sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alçak emirler vermişti! FETÖ'cü hainden küstah sözler
Gündem

Alçak emirler vermişti! FETÖ'cü hainden küstah sözler

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davada eski ..
Avanak Apdi Suudi modeli!
Dünya

Avanak Apdi Suudi modeli!

İsrail ile ilişkileri normalleşme sürecine giren Suudi Arabistan, Türkiye'ye düşmanca bir politika uygulamaya devam ediyor. Türk mallarını b..
Ağır sözler: Bekir Coşkun, Kılıçdaroğlu için bakın neler demiş neler!
Gündem

Ağır sözler: Bekir Coşkun, Kılıçdaroğlu için bakın neler demiş neler!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, laikçi Bekir Coşkun'un hayatını kaybetmesinin ardından bir mesaj yayımladı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu me..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay