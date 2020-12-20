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Aktüel Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:21:51 -
Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çakmak Mahallesi Örenler mevkisinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen T.D, H.Ü, M.E. ile H.Ç'yi yakaladı.

Bölgede 7 noktanın kazıldığını tespit eden ekipler, 2 dedektör, 2 kulaklık ile kazıcı alet ele geçirdi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

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