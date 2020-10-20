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Aktüel Eskişehir'de drone ile takip edilen uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
Aktüel

Eskişehir'de drone ile takip edilen uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:50:24 -
Eskişehir'de drone ile takip edilen uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle yapılan ve drone ile takip edilen baskınlarda ikisi kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 397,94 gram afyon sakızı, 181,52 gram sentetik uyuşturucu, 36,70 gram esrar, 1,90 gram eroin, 33 sentetik uyuşturucu hap ile iki hassas terazi ele geçirildi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalar sırasında bir evde buzdolabından uyuşturucu çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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