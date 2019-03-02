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Eskişehir Ülkü Ocakları ’Hocalı Soykırımı’nı fotoğraf sergisi ile andı

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı, Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabasında 26 Şubat 1992 yılında gerçekleşen ’Hocalı Soykırımı’nı anmak üzere bir fotoğraf sergisi düzenledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:04
Eskişehir Ülkü Ocakları ’Hocalı Soykırımı’nı fotoğraf sergisi ile andı

Fotoğraf sergisine MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya’nın yanı sıra birçok dernek üyeleri ve vatandaş katıldı. Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya yaptığı açıklamada; "Dağlık Karabağ’ın merkezinde bir kasaba olan Hocalı, 25-26 Şubat 1992 tarihinde Ermeni Silahlı Kuvvetleri ve Rus 366. motorize gücünün katıldığı bir katliamla son yılların en büyük utancına sahne olmuştur. Hocalı’da 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi şehit edilmiş, 487 kişi ağır yaralanmıştır. Buna ek olarak bin 275 kişi rehin alınmıştır. Evlatlarımızın kafalarını keserek ayaklarıyla tepme soysuzluğunu göstermişler, kundaktaki yavrularımıza şarjörlerle mermi sıkmışlar, kadınlarımıza, çocuklarımıza tecavüz etme şerefsizliğini utanmadan göstermişlerdir. Tetiği çeken kim olursa olsun dünyanın ağababa devletleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği namlu Türk’e doğrulunca, yapılan katliamlar karşısında mazlumun yanında olmak dururken zalimlere destek vermiştir" dedi.

Hocalı Soykırımı’nın 27. yıl dönümünde katliama maruz kalan Dağlık Karabağ şehitlerinin rahmet ve duayla anıldığı program toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:04
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