Eskişehir Türk Ocağı’ndan Ramazan boyunca 2 bin civarında aileye erzak yardımı

Eskişehir Türk Ocağı tarafından bugüne kadar Ramazan boyunca; 2 bin civarında aileye erzak yardımı yapıldı. Hayır kervanı büyüyerek yoluna devam ediyor.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, yardımlar hakkında yaptığı açıklamada, ‘’Hayırseverlerin Türk Ocağı’na ulaştırdıkları bağışlarla; zekatlar, fitreler ve diğer yardımlar, ayni yapılanlar; özellikle şehrimizde 6 senedir misafirimiz olan Iraklı Türkmen kardeşlerimizle, Afganistanlı Özbek Türk’ü kardeşlerimize ve Odunpazarı’nda yerli fakir fukaralarımıza gerekli yardımları ulaştırdık. Bu illet, salgın münasebetiyle; bu ramazan ayında hayır severler, çok zor şartlara rağmen ayni-nakdi yardımları esirgemediler. Bu Türk muhacir kardeşlerimiz salgından önce çeşitli yerlerde yevmiyeli olarak çalışıyordu ve salgın münasebetiyle hepsi işsiz kaldı. Hayırseverlerin bu yardımları; onlara Ramazan ayında ilaç gibi geldi. Özellikle yetim, dul ve işsizlere ilave dağıtımlara, bayramdan sonra da devam edeceğiz. Bayram öncesinde çocukların da bayramı hissetmesi, yaşaması için; onlara da bayramlık kıyafetler giydirileceği ve toplanan hayırlarla, bu sene 50 civarında öğrenciye de burs vermeyi düşünüyoruz. Özellikle; yetim, dul, engelli ve işsiz olanlara, bayramdan sonrada yardımlarımıza devam edeceğiz. Aziz dostlar bu mübarek ayda ve bayram da dostlarımızın zekatlarının, fitrelerinin ötesinde, kendilerini olanlardan gürlemelerini, bizi koşturmalarını, heyecanlarımıza ve gayretlerimize destek olmalarını bekliyoruz. Hayır; bir gün, iki gün değil, devamlıdır’’ dedi.