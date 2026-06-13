Eskişehir sanayisi için ikiz dönüşüm adımı!
Eskişehir Sanayi Odası heyeti, Avrupa Birliği finansmanlı TEBD-II Programı kapsamında yürütülen “Dirençli KOBİ’ler için İkiz Dönüşüm” projesi çerçevesinde Almanya’nın Darmstadt kentini ziyaret etti.
Eskişehir sanayisinin dijital ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Eskişehir Sanayi Odası (ESO) heyeti, Almanya’nın Darmstadt kentinde dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki uygulamaları yerinde inceledi.
ESO, Avrupa Birliği finansmanlı TEBD-II Programı kapsamında ’Dirençli KOBİ’ler için İkiz Dönüşüm’ projesini yürütüyor. Bu kapsamda, Almanya’nın Darmstadt kentine ESO heyeti tarafından çalışma ziyareti gerçekleştirildi. ESO’nun güçlü vizyonu ve öncülüğünde, dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki Avrupa iyi uygulamalarını yerinde inceledi. Ayrıca, uluslararası iş birlikleri güçlendirilirken, Eskişehir sanayisinin sürdürülebilir geleceği için değerli kazanımlar elde edildi.
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