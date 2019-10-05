Eskişehir Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Eskişehir ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Peki, Eskişehir Karagümrük maçı kaç kaç bitti?05 Ekim 2019 Cumartesi 18:49
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Eskişehir ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Peki, Eskişehir Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor evinde Karagümrük'ü konuk etti. İşte, Eskişehirspor Karagümrük maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-3
Mücadeleye konuk ekip hızlı başlayan taraf oldu. 19. dakikada Karagümrük Erkan Zengin'in golüyle öne geçti.
25. dakikada bir kez daha Erkan Zengin sahneye çıktı ve hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti: 0-2
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Karagümrük üstünlüğü ile sonuçlandı.
50. dakikada Erkan Zengin'in asistiyle Emeghara farkı açtı: 0-3
55. dakikada Emre Güral attığı golle Eskişehirlileri heyecanlandırdı: 1-3
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Karagümrük oldu.
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