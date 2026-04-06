Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza
Eskişehir-Ankara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Eskişehir Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.