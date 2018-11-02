Eskiler tereyağı yerdi ama...



Her kalp hastası aynı kalp hastası olmadığı gibi, kalp hastalarının dikkat etmesi gereken şeyler aynı değil.



"Dedem ninem, tereyağına ekmek bandırıp yerdi, hiçbir şey olmazdı" diyenler, unutmasın. Deden ninen sabah namazında kalkardı, tarlaya gider çalışırdı, tabii ki de tereyağını yerdi, eritirdi. Eğer sabah namazında tarlaya gidip çalışıyorsanız, toprakla uğraşıyorsanız ve ciddi bir kalp damar probleminiz yoksa tereyağı yiyin, problem yok. Fakat bunu yapmıyorsanız, sabah namazında kalkmıyorsanız, kalktığınızda 2 adım bile yürümeyip arabaya biniyorsanız, stresli bir hayat sürüyorsanız, beslendiğiniz bütün besinler artık doğallıktan uzaklaşmışsa, hormonlu gıdalar, mevsiminde olmayan besinler ve hava kirliliği bir sürü faktör varsa bunlar bütün hastalıklara davetiye çıkartır. Aldığınız fazla yağları, kolesterolü yakamıyorsunuzdur. Ona mutlaka dikkat etmek gerekir.

Özellikle ülkemizde kalp kapak hastalarının önemli bir kısmı çocuk yaşlarda geçirdiği boğaz enfeksiyonları sonucunda daha ileride kalbi etkilemesiyle, özellikle 20-30’lu yaşlarda ve özellikle bayanlarda biraz daha fazla bulgu veren kalp kapak hastalıkları dediğimiz ciddi bir kalp hastalığı grubu var.

Bu hastaların, bu hastalığa yakalanmaması için, yapacakları çok fazla bir şey yok.

BOĞAZ ENFEKSİYONU

Sadece çocuk yaşta, belki sık boğaz enfeksiyonuna yakalanan çocukların ebeveynleri tarafından tedavilerinin daha dikkatli ve zamanında yapılması, bu hastalığı önlemede önemli bir unsur olabilir.

Fakat ilerleyen dönemlerde böyle bir hastalık varsa bunla ilgili gerekli tedavilerin yapılması gerekiyor.

Kalp sağlığında yüksek tansiyona dikkat edilmesi gerek.

Yüksek tansiyon, birçok hastalığa davetiye çıkartan, böbrek hastalığına, kalp yetmezliğine, inme gibi, felç gibi ciddi problemlere, görme kaybına sebep olabilen sinsi seyreden bir sağlık sorunu.

Bunun da mutlaka kontrol altında tutulması gerekiyor. Yüksek tansiyon, hem ileride başka hastalıklara yakalanmamak için hem de daha sağlıklı yaşayabilmek için mutlaka kontrol altında tutulması gereken önemli bir başka sağlık sorunu..

YÜKSEK TANSİYON

Yüksek tansiyon hastasının dikkat etmesi gereken şeyler, kalp damar problemi olan bir insanın ya da kalp kapak hastalığı olan bir insanın dikkat etmesi gereken şeyler tam aynı değil. Tabii ki sağlıklı hayat şartları hepimizin dikkat etmesi gereken şeyler. Bunlar ortak nokta. Fakat tansiyonu yüksek olmayan bir kişinin, ille de tuzsuz bir şey yemesi gerekmiyor. Aşırı tuzlu zaten sağlık için çok uygun bir şey değil. Mutlaka tuzsuz ye dediğimiz kişiler, kalp yetmezliği olan, yüksek tansiyonu olan kişilerdir.

TEK KURAL: AZ YEMEK!

Ebeveynlerde kalp hastalığı var, bende de kalp hastalığı olur mu gibi bir endişe var. Bu daha çok kalp damar hastalıkları ile ilgili şeylerde geçerli.

Sağlıklı beslenmenin tek kuralı var, az yemek! Bence sağlıklı beslenmenin temel kuralı, acıkmadan yememek, doymadan kalkmaktır.

Ayrıca kalp damarlarında problem yaşamış kişilerin mutlaka kolesterol ilaçlarına dikkat etmeleri gerekiyor.