0553 313 94 23

Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunan Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a, 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:58
Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl hapis

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)üyeliğinden 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Beraatini istedi

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, sanık Akkuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Akkuş'un avukatları da hazır bulundu. Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Akkuş, örgüt üyeliği iddialarını reddetti. Akkuş, savunmasının ardından son sözleri sorulması üzerine, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu. Karara göre, sanık Akkuş'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 10 yıl 15 aya çıkarıldı. Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 10 yıl 3 ay 22 güne indirildi. Mahkeme heyeti, Akkuş'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:58
  1. Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. FETÖ davası
  4. Hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    1. Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    2. CHP'nin Şişli adayına "Kürdistan"..
    3. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    4. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    5. Kırsal mahallelerde kumlama..
    6. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    7. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    8. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    10. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    11. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    12. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    13. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    14. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    15. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    16. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    17. Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir’in..
    18. Turkcell'e 150 milyon dolar kredi
    19. Ankara Emniyeti yeni ekip otolarına..
    20. Başkan Zihni Şahin’den ’kırsal..
    21. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    22. Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı..
    23. Sissokko 2 hafta sahalardan uzak..
    24. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can:..
    25. KADEM’den “Aileyi Besleyen Değerler”..
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. Burnunda tümör oluşan köpek sokağa..
    28. Esenyurt’ta can pazarı
    29. Manisa’da define avcılarına suçüstü
    30. 12’nci kattan düşen adamın cesedi,..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler