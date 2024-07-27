Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, DEM’li Ali Bozan’a tekme tokat girişmişti! Ahmet Hakan'dan olayla ilgili bomba yorum geldi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Meclis Genel Kurulu’nda DEM’li Ali Bozan’a tekme tokat girişmesini şaşkınlıkla izlediğini belirtti. Karaismailoğlu’nun şiddete prim vermeyecek bir kişilik yapısına sahip olduğunu ifade eden Hakan, Ziya Paşa’nın “Yumuşak huylu atın çiftesi pektir” beytinin bu durumu özetlediğini vurguladı. Hakan, şunları kaydetti:

"Şiddet karşıtıyım.

Sorunları konuşarak çözme taraftarıyım.

Bazen hırslansak da kendimize hâkim olmamız gerektiğine inanırım.

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Öfke kontrolünü bir erdem olarak görürüm.

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Meclis Genel Kurulu’nda eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “hırsızsınız” diyen DEM’li Ali Bozan’a tekme tokat girişmesinin görüntülerini izlediğimde çok ama çok şaşırdım.

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Çünkü Adil Karaismailoğlu, benim gözümde şiddete asla prim vermeyecek, öfkesini kontrol edecek bir kişilik yapısına sahiptir.

“Adil Bey nasıl biridir” diye sorulduğunda “halim selim biridir” derim.

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Ziya Paşa, şu beytinde yerden göğe kadar haklı galiba:

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“Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından / Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir.” "