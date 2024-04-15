Eski tümgeneral Osman Pamukoğlu’ndan bomba itiraflar
Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu görevde olduğu dönemde yaşadıklarını anlattı, Sözcü yazarı ağzını açamadı… Pamukoğlu’nun anlattıkları Türkiye’nin son 20 yılda adeta çağ atladığını gözler önüne serdi.
Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu Sözcü TV’de Saygı Öztürk’ün programına katıldı.
Görevde olduğu dönemde yaşadıklarını anlatan Pamukoğlu, Türkiye’nin tek dağ ve komando tugayında keskin nişancı tüfeği olmadığını söyledi. Pamukoğlu, “Türkiye'nin tek dağ ve komando tugayında, keskin nişancı tüfeği yoktu. Ben 7 keskin nişancı tüfeğini Irak'taki kaçakçılardan aldım” dedi.
Osman Pamukoğlu’nun sözleri eski Türkiye’de ordunun içinde bulunduğu içler acısı durumu gözler önüne sererken, ülkenin son 20 yılda adeta çağ atladığını kanıtladı.