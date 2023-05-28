Eski mobilyaların içinden çıkan şeyler hayrete düşürdü

Döşemeci ustaları mobilyaları tamir ettikleri sırada birbirinden ilginç manzaralarla karşılaşıyor. Özellikle mobilya arkalarında çıkan uyuşturucular, mermiler ve hatta bu ölü kertenkele dahil olağandışı birçok şey şaşkınlık yaratıyor.

19 binden fazla kullanıcının bulunduğu Facebook grubundaki döşemeciler yaptıkları tamiratlarda gördükleri manzaraları anlattı. Bir döşemeci mobilyada çalışma yaparken sıkışmış bir kedi kalıntısı ve ölü bir kertenkele bulduğunu anlatırken bazıları ise, pasaportlar, bilardo topları, cinsel ilişki oyuncakları ve sahipleri için sinir bozucu olması gereken harcanmamış hediye kartları bile buldu.

Daha yaygın keşiflerden bazıları LEGO parçalarını, anahtarlıkları, kaşıkları ve kirli çorapları içerirken, diğerleri tamamen filizlenen tohumları, altın dişleri ve madeni paraları çıkardı.

Hatta bir döşemeci, Burt Reynolds'ın bir kanepenin derinliklerine gömülmüş bir fotoğrafını bile bulduğunu anlattı.

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Araştırmayı 19.000'den fazla meraklı ve uzmandan oluşan bir Facebook grubundaki döşemecilerin yanıtlarından derleyen GB Foam Direct'in bir sözcüsü şunları söyledi:

"Bu bulgular, her bir mobilya parçasının benzersiz bir hikaye taşıdığını gösteriyor. Her yeniden döşeme işi, geçmişe dalmak ve bazen beklenmedik bir şeyi ortaya çıkarmak için bir şans sunuyor. Bunlardan bazılarına ne olduğunu kim bilir yaptıkları ekstralarla sonuçlandı - ve öğelerin sahiplerinin onları ne kadar özlediğini.”

Ve çoğumuz yıllar içinde kanepenin arkasından bir miktar nakit kaybetmiş olsak da, bir döşemeci bir mobilya parçasında 40 sterlinlik bozuk para buldu, ve bir başkası bulaşık bezine sarılı 1.000 dolar buldu.

Bazıları, özellikle barlar ve restoranlar gibi yerlerde kullanılan ticari koltukların içinde yasa dışı uyuşturucular buldu.

Ve ara sıra bir kanepe yastığının arkasına doldurulmuş tatlı ambalaj kağıdı bulmak alışılmadık bir durum olmasa da, bir döşemeci, çeşitli mini çikolata ambalajlarıyla ağzına kadar doldurulmuş bir sandalye kol çerçevesi keşfetti.

Ancak bir diğeri, kanepenin tüm arkasını kaplayan bir yaban arısı yuvası keşfettikten sonra korktu.

Diğerleri kullanılmış bir hamilelik testi şeridine, bir tapuya ve birinin vasiyetine rastladı, hatta biri 50 yıllık bir sandalyede çiğ yumurta buldu.