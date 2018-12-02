Eski milli futbolcular, stat açılışında buluştu





ŞANLIURFA (AA) - Eski milli futbolculardan Ahmet Dursun, Ergün Penbe, Rüştü Reçber ve Mehmet Yozgatlı, Şanlıurfa'da stat açılışına katıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Faruk Çelik Stadı, törenle hizmete girdi.

Stadın açılışı dolayısıyla kente gelen eski milli futbolcular Rüştü Reçber, Ahmet Dursun, Ergün Penbe ve Mehmet Yozgatlı, futbolseverler tarafından coşkuyla karşılandı.

Sahayı gezen eski futbolcular, Karbel Karaköprü Belediyesporlu genç meslektaşlarıyla da bir araya geldi.

Bir dönem Barcelona'nın da kalesini koruyan eski milli file bekçisi Rüştü Reçber, açılışta yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güzel bir tesisin hizmete girdiğini belirten Reçber, "Şirin, hoş, güzel bir saha. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Futbolu bırakalı 7 yıl oldu. Tabii ki kafamızda düşüncelerimiz var ve adım adım ilerliyoruz. Bizim amacımız ülke futboluna saha dışında da hizmet verebilmek." diye konuştu.

Oyunculuk kariyerini 10 yıl önce sonlandırdığını aktaran Ergün Penbe, konuşmasında, teknik adamlık kariyerine odaklandığını belirterek, "Herkes kendi bildiği işi yapınca başarılı olabiliyor. Biz de ilk önce antrenörlüğe atıldık, sonra da teknik direktörlüğe. İyi bir teklif olursa tekrar takım çalıştırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Dursun ise genç meslektaşlarına futbol hayatlarında başarı temennisinde bulundu.

Sık sık futbolseverlerle fotoğraf çektiren eski futbolcular, açılışın ardından Karbel Karaköprü Belediyespor ile Erbaaspor arasında oynanan lig maçını da tribünden takip etti.



