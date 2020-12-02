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Aktüel Eski Milletvekili Hasan Çetinkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Aktüel

Eski Milletvekili Hasan Çetinkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:39:45 -
Eski Milletvekili Hasan Çetinkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

TBMM (AA) - Eski Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene Çetinkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Çetinkaya, Erzincan'da 1929'da doğdu. İnşaat mühendisi olan Çetinkaya, Erzincan Bayındırlık Müdürü olarak görev yaptı, YSK Genel Müdürlüğü Köy Yolları Dairesinde yapım mühendisi olarak çalıştı.

14. ve 15. dönemlerde Erzincan milletvekili olarak TBMM'ye giren Çetinkaya, evli ve iki çocuk babasıydı.


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