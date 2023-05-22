Eski hastasıyla başı dertte! Suç duyurusunda bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, özel bir hastanede Fizyoterapist olarak çalışan Selvi Y., danışan olarak Ayşenur B. ile başarılı bir tedavi süreci geçirdi. Tedavisinin bitmesinin ardından Selvi Y., Ayşenur B. ile iletişimini devam ettirerek arkadaşlık kurdu. İddiaya göre tuhaf davranışlar sergilemeye başlayan Ayşenur B., rencide edici tavırlarda bulundu. Öfkeli davranışlar gösteren ve hakaretlerde bulunan Ayşenur B.’nin bu tavrından rahatsız olan Selvi Y., arkadaşlık ilişkisini sonlandırdı.

Bunu kabullenemeyen Ayşenur B., cep telefonundan Selvi Y.’ye hakaret ve Tehdit mesajları göndermeye başladı. Selvi Y., ısrarlı tacizin önüne geçmek için Ayşenur B.’yi tüm mecralardan engelledi. Selvi Y. ile iletişim kuramayan Ayşenur B., bu defa çok yakın arkadaşı ve meslektaşı B.K.’ye gıyabında hakaretler ve tehditlerde bulunmaya başladı. Ayşenur B., Selvi Y.’nin çalıştığı kurumlara ve yakın çevresiyle iletişime geçerek çirkin ve asılsız iddialarda bulundu. Ayşenur B.’nin daha da ileri giderek sosyal medya üzerinden müvekkili ve yakın arkadaşı hakkında asılsız içerikler paylaştığını şikâyet dilekçesinde belirten Selvi Y.’nin avukatı, “Müvekkilin telafisi zor zararlara uğramaması adına Ayşenur B.’den şikâyetçiyiz” dedi.