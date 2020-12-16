  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Hamas lideri Meşal: Meşruiyetini yenileyecek bir Filistin liderliği oluşturulmalı
Aktüel

Eski Hamas lideri Meşal: Meşruiyetini yenileyecek bir Filistin liderliği oluşturulmalı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 00:55:20 -
Eski Hamas lideri Meşal: Meşruiyetini yenileyecek bir Filistin liderliği oluşturulmalı

İSTANBUL (AA) - Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, meşruiyetini yenileyecek, risk almaya ve bedel ödemeye hazır bir Filistin ulusal liderliği oluşturulması çağrısında bulundu.

Meşal, Hamas'ın 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla telekonferans yöntemiyle düzenlenen sempozyumda, "Filistin'de bir zayıflık ve gerileme durumu söz konusu olduğunu, bunun da yönetim kurumlarının gevşemesi, meşruiyetini yitirmesi, direnişin baltalanması, iç siyasi bölünme ve Filistin yönetiminin İsrail ile güvenlik koordinasyonu kurmasından kaynaklandığını" belirtti.

Halid Meşal, "Meşruiyetini yenileyecek, toplumu temsil edecek, risk almaya ve bedel ödemeye hazır bir Filistin ulusal liderliği oluşturulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kuruntu ve vaatlere değil, insanlara, onların enerjisine ve direnişine güvenmenin zorunlu olduğunu söyleyen Meşal, Filistin saflarını birleştirmek, bölünmüşlüğü sonlandırmak, ulusal kurumların yeniden inşası ve kapsamlı direniş yoluyla İsrail'e karşı koymak gerektiğini ifade etti.

Meşal, "Ulusal birlik zorunlu bir tercihtir; siyasi anlaşmazlık, ilişkiyi kesme veya bölünme anlamına gelmez." diye konuştu.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmalarına değinen Meşal, "Normalleşme anlaşması imzalayanlar, siyasi, milli ve ahlaki bir hata yapmıştır. Bu, onlar için bir başarı getirse bile zehirli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Meşal, İsrail ile ittifak kurmaya çalışanların halklarına yalan söylediğini, bu kişilerin Arap ulusal güvenliğini yıkma ve ümmetin içinde var olan dinamik güçlere komplo kurma amacı güttüğünü savundu.

İsrail ile esir takası konusunda müzakerelerin olduğu yönündeki haberlere de değinen Meşal, bu konuda herhangi bir gelişme olmadığını ve İsrailli yetkililerin söz konusu açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Meşal, esir takasının sadece İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ve Hamas'ın elindeki İsrailli askerler için olacağını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye yaptırımları sonrası olay sözler: Sıcak savaşa dönüşebilir
Dünya

ABD'nin Türkiye yaptırımları sonrası olay sözler: Sıcak savaşa dönüşebilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski Müdürü Bartu Soral, 'Türkiye’deki Amerikan üsleri kapatılmalı' diyerek sıcak çatışma uyarısı yapt..
Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı
Gündem

Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı

Koronavirüs tedavisinin ardından görevinin başına dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi..
Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas
Gündem

Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik alınan S-400 yaptırım kararına ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay