Eski hakem Erman Toroğlu: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir
Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Bursaspor maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş hakkında önemli demeçlerde bulundu.10 Şubat 2019 Pazar 00:28
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu.
Erman Toroğlu, "Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir. Hem Beşiktaş hem milli takım kafa karışır." ifadelerini kullandı.
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