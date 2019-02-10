Eski hakem Erman Toroğlu: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Bursaspor maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş hakkında önemli demeçlerde bulundu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu. Erman Toroğlu, "Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir. Hem Beşiktaş hem milli takım kafa karışır." ifadelerini kullandı.

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