Eski Galatasaraylı Tudor'un yeni takımı belli oldu İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Udinese, eski Galatasaraylı teknik adam Igor Tudor ile anlaşma sağladı.

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor'un yeni takımı açıklandı. Galatasaray ve Kardemir Karabükspor'un eski teknik patronu İgor Tudor'un yeni takımı beli oldu. 40 yaşındaki teknik adam, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Udinese ile anlaştı. Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya adresinden yapılan açıklamada Tudor'un ilk idmanına dair fotoğraf paylaşıldı ve kendisine hoşgeldin denildi. Igor Tudor daha önce Hırvatistan Milli Takımında yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuş, ardından Hajduk Split, PAOK, Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

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