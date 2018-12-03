Eski Galatasaraylı futbolculardan derbi yorumu





İSTANBUL (AA) - Eski Galatasaraylı futbolcular Saffet Akyüz ve Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbiyi değerlendirdi.

Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde engelliler için düzenlenen etlinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Saffet Akyüz, derbide birçok tartışmalı pozisyon olduğunu belirterek, "Bu sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girmesiyle hakemler dün de olduğu gibi VAR'dan çok yardım aldılar. Tekrar seyretmelerine rağmen bir sürü tartışmalı pozisyon var. Galatasaray cephesinden bakıldığında da haklı noktalar bulunuyor." diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk 25 dakikalık bölümünde Beşiktaş'ın daha üstün bir futbol sergilediği aktaran Saffet Akyüz, "Beşiktaş, ev sahibi takım gibi oynadı. Skor üstünlüğünü aldıktan sonra Galatasaray biraz daha risk aldı. Son 10 dakikada etkili pozisyonlar da yakaladı ama değerlendiremedi. Son dakikalarda Beşiktaş hızlı hücumlardan Caner Erkin ve Quaresma ile yararlanamadı. Bence maçın hakkı beraberlikti." ifadelerini kullandı.





- "İki takım da güzel futbol sergilemedi"





Eski Galatasaraylı ve milli futbolcu Ömer Erdoğan, derbide sıkıcı bir futbol oynandığını dile getirdi.

Müsabakanın çok fazla durduğunu kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Televizyon karşısında sıkıcı bir derbi izledik. İki devrede de 6 dakikalık uzatmalar olması, maçın temposunu düşürdü. Hakem sürekli VAR'a gidip oyunu soğuttu. Oyunun sürekli durması hem tribündeki hem de televizyon başındaki seyircileri futboldan soğutuyor. İkinci yarıda Necip Uysal'ın pozisyonunda Galatasaraylı oyuncu Henry Onyekuru topa eliyle müdahale ederken aşağıdan Necip'in darbesiyle karşılaşıyor. Bu pozisyonda Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararı değişmeseydi kimse çok itiraz edemezdi. İki takım da bana göre güzel futbol sergilemedi."



