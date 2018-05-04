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Eski futbolcu intihar etti! Camia yasa boğuldu

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intiharının ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:14
Eski futbolcu intihar etti! Camia yasa boğuldu

Sparta Prag'ın eski futbolcusu 40 yaşındaki Pavel Pergl hayatını kaybetti. Almanya'nın Magdeburg ilçesinde yaşayanan eski Çek futbolcunun canına kıydığı kaydedildi.

KIZ ARKADAŞIYLA PROBLEM YAŞIYORDU

Birkaç ay önce çocuğu olan Pavel Pergl'ın kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı ve kişisel problemleri sebebiyle hayatına son verdiği belirtildi.

Kariyerinde 3 sezon Sparta Prag'ta oynayan Pergl, Şampiyonlar Ligi'nde 13 maça çıkmıştı.

 

KAYNAK: SPORX

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:14
  1. Pavel Pergl
  2. Sparta Prag

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