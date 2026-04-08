Eski FBI Ajanı Erdal Kaya, İstanbul'daki terör saldırısını değerlendirdi: Türk polisinin müdahalesi muazzam

İstanbul’un göbeğinde, 2 yıldır kapalı olan ve içinde personel bulunmayan İsrail konsolosluk binasını hedef seçen terör odaklarının kirli planı, kahraman polisimizin sarsılmaz iradesine çarptı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk asıllı eski FBI ajanı Erdal Kaya, teröristlerin asıl amacının boş bir binayı vurmak değil, doğrudan Türkiye’nin istikrarını ve güvenli liman imajını sarsmak olduğunu belirtti. Kaya, saldırı anında yaralanmalarına rağmen soğukkanlılığını kaybetmeden hainleri etkisiz hale getiren polislerimizin müdahalesini dünya standartlarının üzerinde bir başarı olarak niteledi.

“HESAPLAYAMADIKLARI ŞEY TÜRK POLİSİNİN GÜCÜYDÜ”

Kaya, saldırının zamanlamasına ve hedefine dikkat çekerek, Türkiye’nin son dönemde attığı dev enerji ve finans adımlarının bazı odakları rahatsız ettiğini belirtti. Terör gruplarının, Türkiye’yi tarafı olmadığı savaşların içine çekmek ve "güvenli liman" imajını sarsmak için bu provokasyonu planladıklarını ifade etti. Ancak hainlerin hesaplayamadığı tek bir gerçek vardı: Türk polisinin sarsılmaz iradesi ve anında cevap verme yeteneği.

Saldırıda yaralanmalarına rağmen çatışmaya devam ederek iki teröristi etkisiz hale getiren, birini ise yaralı ele geçiren kahramanlar, dünya çapında ses getirdi. Erdal Kaya, "Terör yanlısı gruplar, Türkiye’nin imajını kirletmeyi emniyeti vurarak başarabileceklerini düşündüler ama Türk polisinin etkili müdahalesini hesaba katamadılar" dedi. Hiçbir kayıp vermeden hainleri etkisiz hale getiren kahramanlar, Türkiye’nin huzur ve istikrarına uzanan ellerin nasıl kırılacağını dosta düşmana bir kez daha gösterdi.