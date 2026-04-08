  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, o ülkede sinagog bombaladıklarını itiraf etti CHP'li belediyede skandal! Tekbir sesi suç sayıldı! Karahasanoğlu’ndan sert uyarı: " İsrail orada, İstanbul’da ne işiniz var?" O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu! Sözcü TV'de sular durulmuyor: Yılmaz Özdil'in ardından Genel Müdür Güney Öztürk de istifa etti Bağdat’ta tansiyon yükseldi: ABD üssü hedef alındı, bir eve roket isabet etti Şam’da tarihi zirve: Hakan Fidan, Fidan, Zelenski ve Şara Suriye’de neden buluştu? Sakın inanmayın! Sarı sitelerde sahte ilan tuzağı! Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi Yeni bir savaş mı başlıyor? Kuzey Kore o bölgeye roket fırlattı!
Eski FBI Ajanı Erdal Kaya, İstanbul'daki terör saldırısını değerlendirdi: Türk polisinin müdahalesi muazzam

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas

İstanbul Beşiktaş’taki siyonist İsrail konsolosluk önünde gerçekleşen hain saldırıya dair en çarpıcı yorum ABD’den geldi. Eski FBI ajanı Erdal Kaya, Türk polisinin müdahalesini "muazzam" olarak niteledi. Kaya, 2 yıldır kapalı olan binayı hedef seçen teröristlerin asıl amacının Türkiye'nin istikrarını vurmak olduğunu ancak kahraman polisimizin bu oyunu bozduğunu vurguladı.

İstanbul’un göbeğinde, 2 yıldır kapalı olan ve içinde personel bulunmayan İsrail konsolosluk binasını hedef seçen terör odaklarının kirli planı, kahraman polisimizin sarsılmaz iradesine çarptı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk asıllı eski FBI ajanı Erdal Kaya, teröristlerin asıl amacının boş bir binayı vurmak değil, doğrudan Türkiye’nin istikrarını ve güvenli liman imajını sarsmak olduğunu belirtti. Kaya, saldırı anında yaralanmalarına rağmen soğukkanlılığını kaybetmeden hainleri etkisiz hale getiren polislerimizin müdahalesini dünya standartlarının üzerinde bir başarı olarak niteledi.

“HESAPLAYAMADIKLARI ŞEY TÜRK POLİSİNİN GÜCÜYDÜ”

Kaya, saldırının zamanlamasına ve hedefine dikkat çekerek, Türkiye’nin son dönemde attığı dev enerji ve finans adımlarının bazı odakları rahatsız ettiğini belirtti. Terör gruplarının, Türkiye’yi tarafı olmadığı savaşların içine çekmek ve "güvenli liman" imajını sarsmak için bu provokasyonu planladıklarını ifade etti. Ancak hainlerin hesaplayamadığı tek bir gerçek vardı: Türk polisinin sarsılmaz iradesi ve anında cevap verme yeteneği.

Saldırıda yaralanmalarına rağmen çatışmaya devam ederek iki teröristi etkisiz hale getiren, birini ise yaralı ele geçiren kahramanlar, dünya çapında ses getirdi. Erdal Kaya, "Terör yanlısı gruplar, Türkiye’nin imajını kirletmeyi emniyeti vurarak başarabileceklerini düşündüler ama Türk polisinin etkili müdahalesini hesaba katamadılar" dedi. Hiçbir kayıp vermeden hainleri etkisiz hale getiren kahramanlar, Türkiye’nin huzur ve istikrarına uzanan ellerin nasıl kırılacağını dosta düşmana bir kez daha gösterdi.

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki kalleş saldırıyı lanetliyoruz

İstanbul'da polis noktasına kalleş saldırı! Bakan Çiftçi sıcak gelişmeyi duyurdu

Karahasanoğlu'ndan sert uyarı: " İsrail orada, İstanbul'da ne işiniz var?"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

kesinlikle doğru... ancak bir enstantene de bir teröristin akıl veya zeka seviyesini de göstermiş... beş yaşında oynadığı kovboyculuk sanıp minibüsün bir o tarafına bir bu tarafına seyirttiğinde aşağıdan armut gibi toplanacağını hesap mı edememiş, yoksa bir an önce vursunlar da kurtulayım mı demiş... çünkü bu üç kişiden ilk arabadan çıkan şoför arkasına bile bakmadan ilerlerken ikincisi özellikle üçüncüsü ulan ne işimiz vardı burda der gibi şöyle saniyelik tereddüt geçiriyor... istihbaratımız olayı çözecektir....

eylem yapanlar

niye arap ülkelrinde yapmıyorlar gitsin orda yapsınlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23